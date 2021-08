6/10 ©IPA/Fotogramma

In realtà, come riporta Il Messaggero, l’ordinamento italiano prevede già che il Fisco debba sentire il contribuente prima di emettere l’atto. Nella legge del 1997 si afferma però che se l’accertamento è “parziale”, l’Agenzia non è tenuta al contraddittorio. Così, per evitare il confronto preventivo, nella maggior parte dei casi gli uffici amministrativi hanno sempre qualificato gli accertamenti come parziali