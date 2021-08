2/10 ©IPA/Fotogramma

Bonus TV: destinato ai residenti in Italia in regola con il pagamento del canone Rai, è partito lunedì 23 agosto. Consiste in uno sconto del 20%, fino a un massimo di 100 €, sull’acquisto di un nuovo televisore compatibile con il nuovo digitale terrestre. Il vecchio televisore da rottamare deve essere stato acquistato prima del 22 dicembre 2018. Il bonus, che non prevede alcun tetto Isee, è cumulabile con il precedente bonus TV decoder. Per usufruire del bonus rottamazione l’acquisto del nuovo apparecchio deve avvenire in un negozio

Slitta la data del passaggio al nuovo standard, più tempo per il bonus tv