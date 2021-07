10/10 ©IPA/Fotogramma

NO DETRAZIONI - “Per la frequenza dei figli di centri estivi, colonie, campus, eccetera, l’attuale normativa non prevede detrazioni Irpef. Le spese sostenute non rientrano, infatti, né in quelle di frequenza scolastica né in quelle sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi. Pertanto, non possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi tra gli oneri detraibili o deducibili”. E’ quanto si legge sulla rivista online dell’Agenzia delle Entrate “Fisco oggi”