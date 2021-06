1/10 ©Getty

Con il graduale ritorno alla normalità, e l’allentamento delle misure anti-Covid, sempre più italiani scelgono di cenare al ristorante. Secondo un’analisi della Coldiretti sui dati Fipe, il 62,5% è a caccia di un posto a tavola per cena in ristoranti, trattorie, pizzerie e agriturismi, nel primo fine settimana di riapertura (5-6 giugno) dei 360mila locali presenti in Italia sia all'aperto che al chiuso

Covid e ristoranti, in zona bianca niente limiti per tavoli all'aperto. In 6 al chiuso