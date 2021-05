5/13 ©Ansa

INDENNITÀ PER CHIUSURE MAGGIO - Un’indennità ad hoc per le attività chiuse per decreto è, secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza, una delle misure allo studio. Si starebbero valutando le modalità per realizzare la misura. Si tratterebbe, viene spiegato, di un'indennità aggiuntiva rispetto ai ristori, dedicata in particolare alle categorie rimaste chiuse anche a maggio, ad esempio i ristoranti senza spazio per i tavoli all’aperto

