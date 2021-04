Linea rigida sulla sospensione dei termini in vigore fino al 31 dicembre 2021. Lo ha specificato l'Agenzia delle Entrate che ha ribadito che vigono i termini ordinari: in sostanza, il congelamento dei tempi non si applica in maniera generalizzata, ma solo ai termini espressamente indicati dall’articolo 24 del Dl Liquidità