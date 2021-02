1/16 ©Getty

Quali sono i 15 profili professionali più richiesti in Italia? Una risposta arriva dal social network professionale Linkedin e dalla sua ricerca Jobs on the Rise 2021. Secondo l’analisi delle attività dei 15 milioni di membri nel nostro Paese, i settori più in crescita (nel periodo tra aprile e ottobre 2020) sono istruzione, medicina specializzata, marketing digitale, servizi creativi e supporto alla clientela. Ecco le 15 principali categorie lavorative che, dopo i cambiamenti nel mondo del lavoro legati al Covid, stanno trainando il mercato

Coronavirus, tutti gli aggiornamenti in diretta