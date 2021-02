Istat, nel 2020 vendite al dettaglio -5,4%: calo peggiore da 10 anni

Secondo l’Istituto, dal 2010 non c'è mai stato un calo annuo superiore a questo. “L'unica forma distributiva a segnare una forte crescita è stata il commercio elettronico (+34,6%). Il comparto non alimentare ha subito una pesante caduta (-12,2%), anche a causa delle chiusure degli esercizi disposte per fronteggiare l'emergenza” Covid. Risultato positivo per il settore alimentare: +3,7% in valore e +2,1% in volume. I dati rivelano corsa agli acquisti nei discount, crollo per i mega-store Condividi:

Nel 2020 le vendite al dettaglio sono diminuite del 5,4%: è stato l'anno peggiore da almeno dieci anni. A rivelarlo è l’Istat. Secondo i dati dell’Istituto, a partire dal 2010 non c'è mai stato un calo annuo superiore a questo. “L'unica forma distributiva a segnare una forte crescita è stata il commercio elettronico”: +34,6%. “Il comparto non alimentare – continua l’Istat – ha subito una pesante caduta, anche a causa delle chiusure degli esercizi disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria, mentre il settore alimentare ha segnato un risultato positivo” (COVID: GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).

Vendite alimentari in positivo, non alimentari -12,2% vedi anche Istat, cambia paniere: entrano mascherine, gel e monopattini sharing Per le vendite alimentari, sottolinea l’Istituto, il risultato dell'anno è +3,7% in valore e +2,1% in volume. Per quelle non alimentari, -12,2% sia in valore sia in volume. “Hanno registrato un marcato calo delle vendite nel 2020 – aggiunge l'Istat – sia le imprese operanti su piccole superfici, sia le vendite al di fuori dei negozi. La grande distribuzione ha risentito negativamente dall'andamento del comparto non alimentare. L'unica forma distributiva a segnare una forte crescita è stata il commercio elettronico”.

Le stime: a dicembre 2020 aumento rispetto a novembre leggi anche Pil, Istat: “Nel 2020 calo dell’8,8%, -2% nel quarto trimestre” Per le vendite al dettaglio, a dicembre 2020 l'Istat stima un aumento rispetto a novembre del 2,5% sia in valore sia in volume, ma un calo su base annua del 3,1% in valore e del 3,2% in volume. Rispetto a dicembre 2019 crescono soprattutto le dotazioni per l'informatica e le telecomunicazioni, crollano vestiti e calzature. Nel quarto trimestre, emerge un calo congiunturale dell'1,5% in valore e dello 0,8% in volume. Questo “andamento è determinato dai beni non alimentari che calano del 4,5% in valore e del 3,2% in volume, mentre crescono le vendite dei beni alimentari (+2,4% in valore e +2,2% in volume)”, scrive l'Istat.

Le variazioni rispetto ai beni leggi anche Istat, a dicembre 101mila occupati in meno: 99mila sono donne I dati congiunturali relativi a dicembre, poi, indicano che "crescono marcatamente le vendite dei beni non alimentari (+4,8% in valore e +4,5% in volume) mentre sono quasi stazionarie le vendite dei beni alimentari (+0,1% in valore e +0,2% in volume)”. Su base annua, i beni non alimentari hanno variazioni tendenziali negative per quasi tutti i gruppi di prodotti ad eccezione di dotazioni per l'informatica, telecomunicazioni, telefonia (+15,3%), utensileria per la casa e ferramenta (+2,3%), mobili, articoli tessili e arredamento (+0,5%). Le flessioni più marcate riguardano abbigliamento e pellicceria (-23,4%) e calzature, articoli in cuoio e da viaggio (-14,6%). “Rispetto a dicembre 2019 – si legge nella nota dell'Istat – il valore delle vendite al dettaglio diminuisce sia per la grande distribuzione (-2,5%), sia per le imprese operanti su piccole superfici (-6,6%). Le vendite al di fuori dei negozi calano del 12,3% mentre il commercio elettronico è in forte aumento (+33,8%)”.