Il 18 gennaio sono partite le prenotazioni degli incentivi da parte dei concessionari. Secondo i dati del portale del ministero dello Sviluppo economico, dei 250 milioni stanziati per le vetture a benzina e diesel puliti ne rimangono circa 170. Meno gettonati elettrici e ibridi: dei 120 milioni messi a disposizione ne sono stati prenotati meno di 10. Ecco come fare per usufruire del bonus