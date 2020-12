2/14 ©Fotogramma

Nel decreto, ha spiegato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, è stata data "una particolare attenzione al turismo, allo spettacolo e allo sport", categorie tra quelle che più stanno soffrendo in questo periodo di emergenza da Covid-19. Viene quindi erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, e per altre categorie come gli intermittenti

Dl ristori, il governo ha pagato il 33% di quanto promesso alle aziende