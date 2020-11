1/6

All'annuncio dell'efficacia del candidato vaccino di Pfizer, il titolo di Zoom - il servizio di videochiamata molto diffuso durante il lockdown - è crollato in borsa. Da allora il prezzo delle azioni è calato del 25 per cento (aggiornato al 10 novembre). Da inizio anno il loro valore era cresciuto per più di cinque volte.

