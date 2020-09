11/15 ©LaPresse

E a pesare è sempre il fattore incertezza: "Durante il lockdown - sottolinea l'esperto - c'è stato una specie di risparmio forzoso perché chiaramente i negozi erano chiusi e la gente è rimasta in casa. Alla riapertura però, proprio per l'incertezza che ancora c'è, la spesa è stata molto graduale. Ancora non si sa bene che cosa succederà nei prossimi mesi" e per questo i consumi non sono mai davvero ripartiti