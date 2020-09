Il libro di Massimo Folador e Giuseppe Buffon, edito da GueriniNext, scava nella storia italiana per rintracciare i cardini che hanno fatto della nostra economia una delle più importanti e longeve del mondo occidentale

Dopo il best-seller “L’organizzazione perfetta” e altri volumi di riferimento nel mondo dell’impresa, Massimo Folador torna a scavare nella storia italiana per rintracciare i cardini che hanno fatto della nostra economia una delle più importanti e longeve del mondo occidentale. Lo fa insieme a Giuseppe Buffon nel volume “Verso un’economia integrale. La via italiana alla ripresa”, edito da GueriniNext, in libreria dal 10 settembre.

Economia: una "casa ben gestita"

Per i due autori il punto da cui partire è la stessa parola “economia”, dal greco “oikos-nemein”, che esplicita l’idea di una “casa ben gestita”, nella quale il valore economico prodotto dal lavoro si pone al servizio dell’ambiente e della società e, in ultima istanza, del benessere delle persone. Un obiettivo che l’economia di questi ultimi decenni pare abbia perso di vista.

Il Modello di Economia Integrale

L’Economia Integrale recupera questa cultura e avvia riflessioni, prassi e strumenti che integrano lo sviluppo economico con le esigenze delle imprese, della società e dell’ambiente, ponendo così i presupposti per una crescita più equilibrata e sostenibile. Il Modello dell’Economia Integrale punta a creare cultura ma, al contempo, a incidere sulla strategia e sulla gestione dell’azienda attraverso strumenti legislativi, strategici e alcune prassi operative che è possibile riscontrare anche nelle 24 storie di imprese che arricchiscono le riflessioni di questo libro.