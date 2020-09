Auto usate, ecco come e perché si svalutano. FOTO

5/15

Si aggiungono poi altre variabili che dipendono da fattori specifici come le normative sulla mobilità (riduzione delle emissioni di CO2, ricambio del parco auto in circolazione con l'abbandono dei motori Euro 2,3,4 e 5). Non necessariamente, però, un Diesel si svaluta di più. Dipende anche dalla tipologia di auto: una vettura compatta a gasolio ha una svalutazione maggiore rispetto a un SUV di grandi dimensioni che, vista la sua natura di grande stradista, continua ad avere mercato soprattutto in abbinamento alle motorizzazioni Diesel