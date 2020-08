Qual è il paese dell'Unione Europea dove si spende di più per il cibo o per i trasporti? E quale, invece, è più economico per acquistare bevande alcoliche e tabacco, abbigliamento e calzature, mobili, trasporti o comunicazioni? Il rapporto pubblicato su Eurostat chiarisce questi dubbi. I dati vanno letti assumendo 100 come media europea. LA FOTOGALLERY