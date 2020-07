Il Recovery Fund visto da Berlino

Mentre molti analisti europei stanno ancora cercando di approfondire tutti i veri motivi della svolta di Angela Merkel, trasformatasi da leader del rigore fiscale durante la crisi dei debiti sovrani a capofila dell’assistenza finanziaria ai Paesi mediterranei all’indomani della pandemia da Coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ), in questo Policy Brief lo storico Christian Blasberg analizza il metodo negoziale della cancelliera tedesca e il suo impatto anche sulla politica interna tedesca. Con la proposta iniziale e poi il compromesso raggiunto al Consiglio europeo sul Recovery Fund, Merkel in fondo non ha fatto altro che riconfermare quella strategia che le ha assicurato il successo negli ultimi quindici anni: nel dibattuto interno tedesco, la cancelliera si è posizionata in un centro talmente malleabile, grazie a compromessi che assicurano un sufficiente grado di soddisfazione a tutti, che nessuna forza politica riesce a trovare un profilo chiaramente diverso da lei e dalla sua CDU. Se dieci anni fa tutti i principali partiti tedeschi seguivano Merkel nel suo rigore finanziario – anima del successo economico della Germania nel dopoguerra – oggi tutti la seguono sulla strada dell’accettazione dell’indebitamento europeo, rivelando l’altra anima della Germania moderna. E con la stessa strategia che adotta in Germania, Merkel ha ritenuto di poter salvare l’Europa dove, come si osserva all’indomani dell’intesa raggiunta per la ricostruzione post-pandemia, nessuno si può considerare chiaramente vincitore e nessuno si può definire perdente assoluto. Rimane da vedere l’effetto di questa svolta di Angela Merkel sul futuro politico della Germania che si giocherà nell’autunno prossimo alle elezioni parlamentari, stavolta con nuovi protagonisti ( IL REPORT DELLA LUISS SULLA SITUAZIONE IN ITALIA ).

Benché i “cinque frugali” (Austria, Danimarca, Finlandia, Olanda e Svezia) siano stati in un certo senso i nuovi protagonisti della politica di rigore finanziario sulla scena europea, sostituendo la Gran Bretagna ormai uscita dall’Unione europea, la Germania, attuale presidente di turno del Consiglio europeo, è pur sempre il maggiore contribuente per le casse europee e quindi rimane il Paese centrale e cruciale in tutte le decisioni nel campo della distribuzione di fondi e risorse finanziarie nel continente. Non è ancora del tutto chiaro che cosa questa volta abbia convinto Angela Merkel, signora inflessibile e bestia nera di tutti i Paesi fortemente indebitati dell’Ue nella grande crisi economica iniziata nel 2010, a battersi per mettere generosamente a disposizione ingenti quantità di denaro a Paesi come l’Italia e la Spagna (IL RECOVERY FUND VISTO DA MADRID). Quello che per ora conta è che l’ha fatto, anche se il successo è limitato.

Forse quella di proporre inizialmente un pacchetto di 500 miliardi di euro di aiuti a fondo perduto, di concerto con la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen (a lungo ritenuta l’erede naturale della cancelliera tedesca), è stata fin dall’inizio soltanto una mossa tattica. Certamente la cancelliera sapeva delle resistenze non indifferenti da parte dei Paesi tradizionalmente più vicini alla Germania in materia di politica economica e finanziaria, con l’Olanda capofila, ed era consapevole che il risultato finale sarebbe stato una somma ben al di sotto dei mitici 500 miliardi. Forse Merkel era persino pronta ad accettare alla fine una somma intorno ai 300 miliardi o anche meno, quindi i 390 miliardi dell’accordo finale trovato dopo quattro giorni e notti di negoziati epici per lei segnano un duplice successo:

• da un lato la soluzione trovata può far dormire sonni più tranquilli agli economisti liberali, non pochi dei quali si trovano nel partito di Merkel, la CDU, i quali temevano sarebbero stati davvero versati 500 miliardi di euro senza garanzie a Paesi che ritengono avere una lunga storia di inaffidabilità da debitori, in primis l’Italia. D’altronde Merkel, liberata dai vincoli della politica elettorale perché non in cerca di rielezione, sembrava ormai poter agire al di sopra del suo partito, o addirittura contro il suo partito, e chissà che non sia stata tentata di dare un addio da europeista “socialisteggiante”, idea orripilante soprattutto per Friedrich Merz, il suo antagonista storico che si accinge a diventare il nuovo capo della CDU – e forse cancelliere.

• dall’altro lato Merkel è stata certamente tentata dall’idea di realizzare quest’ultimo scenario: cioè lasciare il palcoscenico dell’Europa da grande mediatrice, mostrando di avere un cuore rispetto a chi soffre maggiormente per una pandemia che nessuno ha voluto e che nulla ha a che fare con l’incapacità di gestire i conti pubblici dello Stato. In questo senso la cancelliera ha ottenuto un Recovery fund (CHE COSA PREVEDE - COME ANDRANNO RESTITUITI I SOLDI) finanziariamente molto più dotato rispetto alle pessimistiche previsioni di chi ricordava con angoscia la “vecchia” Angela, quella che intorno al 2010 appariva, sui manifesti dei Paesi mediterranei, in divisa nazista e con baffetto hitleriano, lo sguardo tenebroso e freddo della donna senza pietà. No, Angela è una donna dura, certo, ma giusta, e si è costruita così un monumento in Europa.

Il risultato del vertice di Bruxelles è una svolta che obbliga la Germania a contribuire di più all’Europa, a investire in un progetto che, tanto più dopo la Brexit, dipende interamente dalla potenza economica tedesca, un progetto rispetto al quale nessun popolo è più convinto di quello tedesco (seppure ad alcune condizioni). Un compromesso che fa sentire un po' tutti vincitori, i “frugali” come gli “ambiziosi”, non può essere seriamente avversato da chi si colloca nel solco dell’europeismo, né dalla destra, né dalla sinistra, ma solo da chi per principio è contrario all’idea europea.