Spread Btp/Bund apre a 155 punti oggi 20 luglio

Apertura in netto calo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, lunedì 20 luglio, all'avvio ha segnato 155 punti base, contro i 164 della chiusura di venerdì 17. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,12%. Entra intanto nella fase finale il Vertice Ue sul Quadro finanziario pluriennale e il Recovery fund, dopo giorni di trattative senza sosta (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apertura in ribasso per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,47% a 20.330 piunti. Avvio di seduta in negativo anche per le altre principali Borse europee. Parigi cede lo 0,22% a 5.058 punti, Francoforrte lo 0,17% a 12.898 punti e Londra lo 0,26% a 6.273 punti.