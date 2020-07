Spread Italia, l'andamento del differenziale Btp-Bund in tempo reale

L'andamento del 16 luglio

Ieri, giovedì 16 luglio, per lo spread era stata una giornata stabile: aveva aperto a 165 punti, contro i 164 della chiusura di mercoledì, e poi aveva chiuso sempre a quota 165. Il rendimento del titolo decennale italiano era pari all'1,18%. Seduta leggermente positiva per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib aveva chiuso in aumento dello 0,37% a 20.356 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Avevano terminato in leggero calo, invece, le altre principali Borse europee: Londra in ribasso dello 0,64%, Parigi dello 0,46% e Francoforte dello 0,43%.