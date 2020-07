Spread Btp/Bund apre a 165 punti oggi 16 luglio

Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, giovedì 16 luglio, all'avvio ha segnato 165 punti base, contro i 164 della chiusura del giorno precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,2% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento del 15 luglio

Mercoledì 15 luglio lo spread ha terminato a 164 punti base, in linea con l'apertura e i 165 della chiusura di martedì 14. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato all'1,19%. Conclusione in netto rialzo per la Borsa di Milano: il Ftse Mib ha guadagnato il 2,02% a 20.281 punti. Seduta positiva anche per le altre principali Borse europee. La migliore è stata Parigi (+2,03%) a 5.108 punti, seguita da Francoforte (1,84%) a 12.930 punti, Madrid (1,84%) a 7.487 punti e Londra (+1,83%) a 6.292 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).