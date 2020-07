Spread Italia, l'andamento in tempo reale oggi 15 luglio

L'andamento del 14 luglio

Martedì 14 luglio lo spread tra Btp e Bund all'avvio ha segnato 165 punti base, contro i 167 della chiusura del giorno precedente, e ha poi terminato la seduta sullo stesso valore. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato all'1,21%. Piazza Affari ha concluso in ribasso: l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,62% a 19.879 punti. Termine di giornata in calo anche per le altre principali Borse europee. Parigi ha ceduto lo 0,96% a 5.007 punti e Francoforte lo 0,8% a 12.697 punti. Positiva invece Londra (+0,08% a 6.181 punti) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).