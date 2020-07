Spread Btp/Bund apre a 165 punti oggi 14 luglio

Apertura in lieve calo per lo spread tra Btp e Bund ( COS'È ): oggi, martedì 14 luglio, all'avvio ha segnato 165 punti base, contro i 167 della chiusura del giorno precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,22% ( L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD ). La Borsa di Milano apre in calo. L'indice Ftse Mib cede l'1,02% a 19.819 punti. A metà mattina Piazza Affari si appesantisce perdendo l'1,47%. Anche le altre principali Borse europee aprono in calo con gli investitori che temono una nuova ondata di contagi da coronavirus . Si guarda anche all'andamento dell'economia globale e alle tensioni tra Cina e Stati Uniti. Avviano la seduta in rosso Parigi (-1,3%), Madrid (-1,29%), Francoforte (-1,23%), Londra (-0,87%).

L’andamento del 13 luglio

Il 13 luglio, lo spread, dopo aver aperto a 170 punti base, ha chiuso in calo a 167. Seduta positiva per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha concluso in crescita dell'1,19% a 20.003 punti. Pessima giornata per Atlantia dopo le prospettive di revoca della concessione per la controllata Autostrade per l'Italia: il titolo, sotto la pioggia di vendite dall'avvio, ha concluso in calo del 15,1% a 11,36 euro, dopo aver toccato un minimo di seduta a quota 11,31. I Mercati azionari del Vecchio continente hanno concluso tutti in aumento: Londra ha chiuso la seduta in crescita dell'1,29%, Parigi dell'1,73% e Francoforte in aumento dell'1,32%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).