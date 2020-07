Spread Italia, l'andamento in tempo reale oggi 13 luglio

Lo spread tra Btp e Bund ( COS'È ), lunedì 13 luglio, ha aperto a 170 punti base, praticamente stabile rispetto ai 169 della chiusura di venerdì 10. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,24% ( L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD ). Apertura positiva per la Borsa di Milano che guadagna l'1,47% con il Ftse Mib a 20.057 punti. Avvio di seduta positivo anche per le principali Borse europee. La migliore è Francoforte (+1,45%) a 12.817 punti, seguita da Parigi (+1,12%) a 5.062 punti e Londra (+1%) a 6.156 punti poco dopo l'inizio delle contrattazioni.

L'andamento del 10 luglio

Venerdì 10 luglio, lo spread ha chiuso a 169 punti dopo aver aperto a 168, con il rendimento del titolo decennale italiano pari all'1,22%. Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,34% a 19.767 punti. Conclusione positiva anche per gli altri principali listini europei: Francoforte ha messo a segno un rialzo dell'1,15%, Parigi dello 1,01% e Londra dello 0,76 per cento. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).