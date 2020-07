Spread Btp/Bund apre a 171 punti oggi 10 luglio

Apertura in lieve rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, venerdì 10 luglio, all'avvio ha segnato 171 punti base, contro i 168 della chiusura del giorno precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,22% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio negativo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha aperto in calo dello 0,57%, l'Ftse All share in ribasso dello 0,38%. Mercati azionari del Vecchio continente tutti in calo nelle prime battute della seduta: Francoforte, dopo essere stata ieri la Borsa europea migliore, ha aperto in ribasso dello 0,3%, mentre Londra perde lo 0,7% e Parigi lo 0,6%.