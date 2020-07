Spread Italia, l'andamento del differenziale Btp-Bund oggi 9 luglio

Giovedì 9 luglio il differenziale ha aperto a 164 punti base, stabile rispetto alla chiusura del giorno precedente. Avvio in rialzo per Piazza Affari e le altre Borse europee

Lo spread tra Btp e Bund ( COS'È ), giovedì 9 luglio, ha aperto a 164 punti base, stabile rispetto ai 164 della chiusura del giorno precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,2% ( L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD ). Piazza Affari apre in rialzo. L'indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,47%. Avvio positivo anche per le altre Borse europee. Francoforte guadagna l'1,16%, Parigi lo 0,51%, mentre Londra alle prime battute della seduta è pressoché invariata.

L'andamento dell'8 luglio

Mercoledì 8 luglio, lo spread ha chiuso a 164 punti dopo aver aperto a 165 punti base, con il rendimento del titolo decennale italiano pari all'1,19%. Ieri chiusura in calo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib ha perso lo 0,57% a 19.899 punti. In rosso anche le altre principali Borse europee. A fine giornata la peggiore è stata Madrid (-1,62%) a 7.326 punti, seguita da Parigi (-1,24%) a 4.981 punti, Francoforte (-0,97%) a 12.494 punti e Londra (-0,55%) a 6.156 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).