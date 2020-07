Spread Btp/Bund apre a 165 punti oggi 8 luglio

Lunedì 8 luglio il differenziale ha aperto a 165 punti base, in calo rispetto alla chiusura a 168 di martedì 7 luglio

Apertura in calo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, mercoledì 8 luglio, all'avvio ha segnato 165 punti base, contro i 168 della chiusura del giorno precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,19% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).



L’andamento del 7 luglio

Martedì 7 luglio, lo spread, dopo aver aperto a 166 punti base, ha chiuso a 168, con il rendimento del titolo decennale italiano pari all'1,22%. Conclusione con il segno meno per Piazza Affari, che segna un -0,1% e archivia la giornata a 20.012,68 punti. Per quanto riguarda le altre principali Borse europee: Londra è stata la piazza peggiore (-1,53%) d'Europa, seguita da Madrid (-1,44%). Francoforte (-0,92%) e Parigi (-0,74%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).