Spread Italia, l'andamento del differenziale Btp-Bund oggi 7 luglio

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), martedì 7 luglio, ha aperto a 166 punti base, stabile rispetto ai 167 della chiusura del giorno precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,22% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apertura negativa per la Borsa di Milano: a Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha iniziato in calo dello 0,47%. In lieve calo all'avvio anche le altre principali Borse europee: Londra ha segnato -0,6%, i listini di Parigi e Francoforte -0,5%.