Spread Italia, l'andamento del differenziale Btp-Bund in tempo reale

Lo spread tra Btp e Bund ( COS'È ), martedì 21 luglio, ha aperto a 150 punti base, in calo rispetto ai 156 della chiusura del giorno precedente dopo l'accordo trovato in Europa sul Recovery Fund . Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,06% ( L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD ).

L'andamento del 20 luglio

Ieri, lunedì 20 luglio, lo spread ha chiuso a 156 punti base, in linea con l'apertura a 155 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato all'1,1%. Lunedì conclusione in rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,99%. Termine di seduta in positivo per le principali Borse europee, tranne Londra (-0,46%). La migliore è stata Francoforte (+0,99%), seguita da Madrid (+0,51%) e Parigi (+0,47%).(L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).