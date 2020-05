Spread Italia, l’andamento del differenziale Btp-Bund oggi 28 maggio

Giovedì 28 maggio il differenziale ha aperto a 189 punti base, in lieve calo rispetto alla chiusura a 191 di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,48%. Apertura in rialzo per Piazza Affari: +0,96%

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), giovedì 28 maggio, ha aperto a 189 punti base, in lieve calo rispetto ai 191 della chiusura del giorno precedente. Si mantiene, quindi, ai minimi dal mese di aprile. Il rendimento del titolo decennale italiano cala all'1,48% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apertura in rialzo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,96% a 18.081 punti.