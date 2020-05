Spread Btp/Bund apre a 196 punti oggi 27 maggio

Apertura in calo per lo spread tra Btp e Bund ( COS'È ): oggi, mercoledì 27 maggio, all'avvio ha segnato 196 punti base, contro i 198 della chiusura di martedì. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,52% ( L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD ).

L’andamento del 26 maggio

Martedì 26 maggio, lo spread aveva chiuso a 198 punti, in calo rispetto all'apertura a 203 e con il rendimento del titolo decennale italiano pari all'1,54%. È stata la prima volta che il differenziale ha chiuso sotto quota 200 da aprile. Chiusura in deciso rialzo per Piazza Affari, spinta, al pari delle altre Borse europee, dall'ottimismo sulla ripartenza dell'economia in scia alla progressiva uscita dal lockdown di molti Paesi. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,5% a 17.860 punti, ai massimi dallo scorso 29 aprile. Bene anche le altre principali Borse del Vecchio Continente. Francoforte ha chiuso in progresso dell'1% a 11.504 punti, Londra è salita dell'1,24% a 6.067 punti e Parigi dell'1,46% a 4.606 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).