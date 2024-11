Thyssenkrupp, in comparto acciaio arriva taglio 11mila posti in 6 anni

Previsto il taglio di 11mila posti di lavoro nei prossimi 6 anni per il comparto di acciaio della Thyssenkrupp. Il piano annunciato dall’azienda prevede di passare da 27mila impiegati attuali a 16mila. Nello specifico, 5mila posti verrebbero tagliati mentre gli altri 6mila verrebbero ridotti tramite la vendita di attività commerciali o il trasferimento a fornitori di servizi esterni. In totale si parla di una riduzione della forza lavoro del 40%. "Sono necessarie misure urgenti per migliorare la produttività e l'efficienza operativa di Thyssenkrupp Steel e per raggiungere un livello di costi competitivo", ha dichiarato la società tedesca. La nuova strategia prevede anche la riduzione della capacità produttiva da 11,5 milioni di tonnellate a un livello tra gli 8,7 e i 9 milioni di tonnellate.