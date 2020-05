Recovery fund, i 4 Paesi nordici: prestiti solo in cambio di riforme

Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia propongono un fondo di emergenza "temporaneo, una tantum" e limitato a 2 anni, per sostenere "la ripresa economica e la resilienza dei settori sanitari" con un approccio basato su "prestiti a condizioni favorevoli" senza "alcuna mutualizzazione del debito" e in cambio di "un forte impegno per le riforme" nazionali da parte dei beneficiari

Sì a prestiti ma solo se vincolati a riforme. Questa in estrema sintesi la controproposta sul Recovery Fund promossa da Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia. In altre parole, un fondo di emergenza "temporaneo, una tantum" e limitato a 2 anni, per sostenere "la ripresa economica e la resilienza dei settori sanitari" con un approccio basato su "prestiti a condizioni favorevoli" senza "alcuna mutualizzazione del debito" e in cambio di "un forte impegno per le riforme" nazionali da parte dei beneficiari.