Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), martedì 10 marzo, ha aperto a 216 punti base, in netto calo rispetto ai 227,8 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,38% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apertura in rialzo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib guadagna l'1% a 18.664 punti. Le Borse europee in avvio provano il rimbalzo dopo il lunedì nero del 9 marzo. Parigi segna un +1,33% con il Cac 40 a 4.770 punti, Francoforte registra un +0,94% con il Dax a 10.724 punti e Londra è a +1,03% con il Ftse 100 a 6.027 punti.

L'andamento del 9 marzo

Ieri, lunedì 9 marzo, lo spread ha aperto a 216 punti base, contro i 178 della chiusura di venerdì 6. Poi ha chiuso ancora in rialzo, a 227,8 punti: il livello più alto da agosto scorso. Il rendimento del decennale del Tesoro si è attestato all'1,48%. A pesare l'emergenza coronavirus e il crollo del prezzo del greggio e dei mercati mondiali. È stata una giornata molto negativa per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha concluso in calo dell'11,17% a 18.475 punti, dopo un minimo di giornata a quota 18.346. Si tratta del secondo maggiore ribasso in una sola seduta dalla nascita dell'indice nel 1998 dopo quella successiva al referendum sulla Brexit del 24 giugno 2016. Sono andati persi 51 miliardi di capitalizzazione (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Lunedì nero anche per le altre principali Borse europee: Londra ha terminato con uno scivolone del 7,5%, Parigi in ribasso dell'8,3% mentre Francoforte ha segnato un calo del 7,9%. Si tratta di una delle sedute peggiori della storia recente delle Borse europee che ha portato a un crollo dell'indice StoxxEurope600, che raggruppa i principali titoli quotati sui listini del Vecchio continente, del 7,4%, che equivale a 608 miliardi 'bruciati' in una giornata.

Data ultima modifica 10 marzo 2020 ore 09:34