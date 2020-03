Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), venerdì 6 marzo, ha aperto a 184 punti base, in netto rialzo rispetto ai 175 della chiusura di giovedì 5 marzo. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,12% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Nuovo scossone per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib in apertura cede il 2,6% a 20.997 punti. In terreno negativo anche le altre principali Borse europee. In avvio di seduta Londra cede l'1,5% a 6.606 punti, Francoforte il 2,09% a quota 11.694 punti, Parigi il 2% a quota 5.253.

L'andamento del 5 marzo

Giovedì 5 marzo, lo spread tra Btp e Bund aveva chiuso a 175 punti, in rialzo rispetto all'apertura a 163 punti base. I timori per il coronavirus hanno spinto gli investitori verso il decennale tedesco, considerato sicuro. Il rendimento del titolo del Tesoro a 10 anni si è attestato all'1,06%. In rosso le Borse europee: chiusura in flessione per Piazza Affari a Milano. Il Ftse Mib perso l'1,78%. In calo, dopo due giornate di sollievo, anche le altre principali piazze del Vecchio Continente. La miglior è stata Francoforte (-1,51%), seguita da Londra (-1,62%), Parigi (-1,9%) e la maglia nera è andata a Madrid (-2,55%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 06 marzo 2020 ore 09:49