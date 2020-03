Crollo delle Borse europee nel giro di due settimane. Nella seduta del 6 marzo con lo stoxx 600, l'indice che copre circa il 90% del mercato azionario europeo, in calo del 3,6%, in una sola seduta sono andati in fumo oltre 300 miliardi di euro. La peggiore è stata Piazza Affari che ha perso quasi 17 miliardi. In due settimane, da quando è stato registrato il primo contagio da Coronavirus in Italia, il mercato finanziario dell'Europa ha visto sfumare oltre 1.358 miliardi di capitalizzazione (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - SPREAD DEL 6 MARZO).

Milano brucia oltre 95 miliardi di euro

La Borsa di Milano è quella che sta pagando il prezzo più alto a causa della diffusione del Coronavirus. In due settimane, il Ftse Mib ha perso il 17% che equivale a una capitalizzazione bruciata di oltre 95 miliardi di euro.

Il rosso di Parigi, Londra, Francoforte e Madrid

La seduta del 6 marzo si è conclusa con perdite per tutte le Borse europee. Profondo rosso a Parigi che scende del 4,14%, Francoforte lascia il 3,37%, Londra termina con -3,62% e Madrid crolla del 3,54%.