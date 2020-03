Apertura in leggero calo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, giovedì 5 marzo, all'avvio ha segnato 163 punti base, contro i 165 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,02% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento del 4 marzo

Ieri, mercoledì 4 marzo, per lo spread era stata una giornata movimentata. Il differenziale, infatti, aveva aperto a 162 punti, praticamente stabile rispetto ai 161 della chiusura di martedì. Poi, durante la mattinata, era sceso fino a toccare quota 153. Nel pomeriggio l’inversione di tendenza e la chiusura in rialzo intorno ai 165 punti base, con il rendimento del titolo decennale italiano che era tornato sopra l'1%. Giornata a fasi alterne anche per la Borsa di Milano: il Ftse Mib aveva segnato all'avvio un -0,04% e dopo vari saliscendi aveva chiuso in positivo guadagnando lo 0,91% a 21.964 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). In positivo anche le altre principali Borse europee: in testa Londra (+1,45%) a 6.815 punti, seguita da Parigi (+1,33%) a 5.464 punti e Francoforte (+1,1%) a 12.127 punti.