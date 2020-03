Apertura in calo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, martedì 3 marzo, all'avvio ha segnato 169,5 punti base, contro i 176 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,08% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Rimbalzo in avvio di seduta per la Borsa di Milano: in apertura il Ftse Mib è avanzato del 2,13% a 22.116 punti. In rialzo anche le altre principali Borse europee, in attesa delle mosse dei governi e delle banche centrali per contrastare gli effetti del coronavirus sull'economia globale (GLI AGGIORNAMENTI). Hanno avviato la seduta in positivo Parigi (+1,4%), Francoforte (+1,31%) e Londra (+1,06%).

L’andamento del 2 marzo

Lunedì 2 marzo, lo spread aveva aperto a 170 punti base, per poi salire a un massimo di 186,5 e infine chiudere a quota 176, con il rendimento del titolo decennale italiano pari all'1,13%. Piazza Affari, sui timori del coronavirus, aveva chiuso la prima seduta della settimana in calo. Il Ftse Mib aveva ceduto l'1,50% a 21.665 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Le altre Borse europee, invece, dopo una giornata passata in buona parte in rosso, avevano recuperato nel finale e chiuso in positivo. Londra la migliore. Il Ftse 100 era salito dell'1,13% a 6.654 punti. Parigi aveva segnato un +0,44% con il Cac 40 a 5.333 punti. Madrid aveva guadagnato lo 0,29% con l'Ibex a 8.748 punti. Poco mossa Francoforte, che aveva chiuso a -0,27% con il Dax a 11.857 punti.