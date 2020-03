Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), lunedì 2 marzo, ha aperto a 170 punti base, in lieve calo rispetto ai 171 della chiusura di venerdì 28 febbraio. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,09% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Rimbalza in avvio di seduta il listino di Piazza Affari. Il Ftse Mib guadagna in apertura l'1,59% a 22.333 punti. Anche le altre Borse Europee aprono in rialzo. Londra sale del 2,6%, Parigi del 2%, Francoforte dell'1,18%.

L'andamento del 28 febbraio

Venerdì 28 febbraio lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 171 punti, dopo aver aperto a quota 177 e aver oltrepassato soglia 180 nel corso della giornata. La Borsa di Milano ha aperto con un nuovo scossone: l'indice Ftse Mib ha ceduto il 3,15% a 22.058. Poi, al giro di boa, ha fatto segnare un -2,7%, per poi concludere in pesante perdita a -3,58%. Male anche le altre principali Piazze europee, con i timori degli investitori per l'impatto sull'economia globale con il propagarsi del contagio da Coronavirus. In rosso Francoforte (-2,9%), Londra (-2,7%), Parigi e Madrid (-2,4%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

