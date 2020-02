Apertura in netto rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, venerdì 28 febbraio, all'avvio ha segnato 177 punti base, contro i 161,7 della chiusura di giovedì 27. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all1,16% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano apre con un nuovo scossone. L'indice Ftse Mib cede il 3,15% a 22.058.

L’andamento del 27 febbraio

Giovedì 27 febbraio, lo spread aveva chiuso a 161,7, in netto rialzo rispetto ai 151,9 punti base dell'apertura e i 150 della chiusura di mercoledì. Nel corso della seduta il differenziale si è ampliato fino a 166 punti base, livelli già riagganciati a gennaio scorso. Il rendimento del titolo decennale italiano è risalito all'1,07%. Seduta in forte calo per Piazza Affari: nel pomeriggio arriva a perdere il 3%. Alla fine chiude in rosso del 2,66%. L'indice è sui minimi da inizio dicembre dello scorso anno. Piazza Affari, con l'effetto coronavirus, manda in fumo 14 miliardi di euro a fronte di una capitalizzazione di oltre 524 miliardi di euro. Giornata molto negativa anche per gli altri mercati azionari del Vecchio continente. Londra ha chiuso in calo del 3,49%, Parigi del 3,23%, Francoforte del 3,08%, Madrid del 3,44%. L'indice Euro stoxx 600, dove sono riuniti i principali gruppi quotati del Vecchio Continente, ha terminato in calo del 3,75%, che corrisponde a 328 miliardi di euro andati in fumo (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).