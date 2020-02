Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), giovedì 27 febbraio, ha aperto a 151,9 punti base, in rialzo rispetto ai 150 della chiusura di lunedì. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,998% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L'andamento del 26 febbraio

Mercoledì 26 febbraio, il differenziale tra Btp e Bund aveva aperto in rialzo segnando 152 punti base. Poi aveva concluso in leggero calo, a 150, e con il rendimento del titolo decennale italiano pari allo 0,99%. A Piazza Affari seduta volatile: l'indice Ftse Mib in apertura era arretrato dello 0,56% a 22.961 punti, poi aveva toccato anche -1,5% e più tardi era risalito a +0,42%, fino a chiudere decisamente in positivo guadagnando l'1,44% a 23.422 punti. Positive anche le altre principali Borse europee dopo due giornate di incertezza. Bene Madrid (+0,71%) a 9.316 punti, seguita da Londra (+0,35%) a 7.042 punti e Parigi (+0,09%) a 5.684 punti, rimasta sulla parità. In rosso, invece, Francoforte (-0,12%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).