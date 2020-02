Apertura in rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, mercoledì 26 febbraio, all'avvio ha segnato 152 punti base, contro i 150 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano torna sopra l'1% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta in calo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib è arretrato dello 0,56% a 22.961 punti. Deboli anche le altre principali Borse europee: Francoforte ha ceduto lo 0,85%, Parigi lo 0,59% e Londra ai primi scambi ha lasciato sul terreno lo 0,46%.

L’andamento del 25 febbraio

Martedì 25 febbraio lo spread aveva chiuso a 150 punti base, dopo aver aperto a 145, stesso livello della chiusura di lunedì. L'aumento è dovuto ai timori per l'impatto del coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI). Il rendimento del decennale italiano si era stabilizzato allo 0,98%. Clima incerto sui mercati azionari europei: Milano aveva chiuso in calo, a Piazza Affari l'indice Ftse Mib aveva ceduto l'1,44% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Deboli le principali Borse europee. Parigi aveva ceduto l'1,94%. Identica percentuale per Londra, mentre Francoforte aveva lasciato sul campo l'1,89%.