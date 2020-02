Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), martedì 25 febbraio, ha aperto a 145 punti base, stesso livello della chiusura di lunedì, sull'onda dei timori per l'impatto del coronavirus. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,97% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L'andamento del 24 febbraio

Lunedì 24 febbraio, lo spread aveva chiuso a 145 punti base, in forte rialzo per via della diffusione del Coronavirus nel Nord Italia. E proprio sull'onda dell'espansione del virus cinese, Piazza Affari aveva aperto pesante. Il Ftse Mib aveva ceduto in avvio il 3,5%. Poi, nel pomeriggio, era arrivato a perdere il 6%, fino a chiudere a -5,4%, bruciando 30 miliardi. Forti ribassi anche per le altre Borse europee: Francoforte aveva concluso in calo del 4,01%, Parigi in ribasso del 3,94%, mentre Londra aveva perso il 3,34% finale.(L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).