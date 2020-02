La paura di un'accelerata della diffusione dell'epidemia di coronavirus ha effetti anche sulle Borse asiatiche. I principali mercati orientali sono tutti in perdita nella giornata di venerdì 28 febbraio. Spiccano il -4,51% di Tokyo, a un'ora dalla chiusura delle contrattazioni, e il -3,36% di Shanghai. Male anche Singapore, a -2,83%, e Shenzhen, a -4,07%. Non va meglio Hong Kong che cede il 2,77%. In forte calo anche Seul (-3,35%), dopo che la Corea del Sud ha riportato oggi altri 256 casi di infezione, fino al totale di 2.022, mentre le vittime restano 13 (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA DIFFUSIONE IN UNA MAPPA ANIMATA).

I segnali negativi in apertura

Già in apertura dell'ultima seduta della settimana si sono registrati i segnali negativi. La Borsa di Tokyo ha iniziato in netto ribasso dopo il maggior calo giornaliero di sempre registrato a Wall Street durante la notte. Il Nikkei ha ceduto inizialmente quasi il 3% a quota 21.310,15, con una perdita di oltre 600 punti. Pesante avvio anche per le Borse cinesi: l'indice Composite di Shanghai ha fatto segnare nelle primissime battute un tonfo del 2,23%, a 2.924,64 punti, mentre quello di Shenzhen, ha perso il 3,34%, a quota 1.831,82.