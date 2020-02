Coronavirus, confermato secondo caso in Messico

Il ministro della Sanità messicano, Efre'n Encinas Torres, ha confermato ieri sera che le autorità sanitarie locali hanno confermato un secondo caso di Coronavirus in Messico, ed in particolare nello Stato di Sinaloa. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale Notimex. In una conferenza stampa Encinas Torres ha indicato che si tratta di un uomo di 41 anni, rientrato dall'Italia, che si trova attualmente isolato con un accompagnante in un hotel della Città di Culiacan. Il primo caso di virus Covid-19 in territorio messicano e' stato ufficializzato ieri mattina. Riguarda un uomo di 35 anni, che ha trascorso un periodo in Nord Italia, che e' attualmente ricoverato in isolamento nell'Istituto nazionale delle malattie respiratoria (Iner) di Città del Messico.