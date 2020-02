Una mappa concettuale e interattiva con spunti, collegamenti, riflessioni e spunti per capire meglio e approfondire il coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE - LO SPECIALE), ma anche per tenere attivi gli studenti rimasti a casa per le chiusure delle scuole. È l’idea lanciata dal preside del liceo classico Carducci di Milano, Andrea Di Mario, a cui stanno contribuendo studenti, genitori e docenti sul sito dell’istituto tramite la piattaforma Padlet. “Siamo contagiosi!”, è il titolo che compare sulla pagina principale del sito del liceo e che rimanda alla mappa. L’iniziativa è stata lanciata dal preside in una circolare, in cui definisce la proposta un’idea “per provare a tenere accesa la luce nel nostro liceo”. “Non ho trovato modo migliore per tenere la scuola aperta”, ha spiegato poi il preside, citato dal Messaggero.

Tra ironia e consigli letterari

“Tutti - studenti, genitori, docenti – possono inserire contributi”, ha detto il dirigente scolastico. E in tanti lo hanno già fatto. C’è chi ha postato un video sul modo migliore per lavarsi le mani, chi meme, video e battute spiritosi per alleggerire la tensione: “Contro il coronavirus mangiate due spicchi d’aglio. Non serve a niente, ma vi staranno tutto a distanza di sicurezza”, si scherza. “A forza di lavarmi le mani mi sono riapparsi gli appunti della maturità”, ironizza un genitore. Non manca chi propone libri: da “La diceria dell’’untore” di Gesualdo Bufalino a “Cecità”, di José Saramago, da “La maschera della Morte rossa”, di Edgar Allan Poe a “La peste” di Albert Camus. Non può mancare una citazione da “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni: “Il buon senso c'era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune”.

I collegamenti con scienza e matematica

E poi scienza e matematica, indispensabili per capire il virus: c’è chi condivide ricerche scientifiche, chi video che spiegano le differenze tra batteri e virus e rilancia i consigli del ministero della Salute. E ancora: film, serie tv e musica. “Anche il colloquio della maturità è così ormai - afferma ancora il preside Di Mario - da un tema, o un testo, lo studente deve saper dimostrare di ‘attraversarlo’ con i saperi delle discipline. Sembra una cosa nuova ma lo studio vero, quello buono, è stato sempre così”.