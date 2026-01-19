Come scrive Il Sole 24 Ore, secondo le stime Iwsr riprese da Federvini, il mercato globale delle bevande no e low-alcol (No-Lo) è destinato a crescere di oltre 4 miliardi di dollari entro il 2028.

In Italia, come emerge dai dati dell’Ufficio Studi Coop e Nomisma su dati Euromonitor, elaborati per Food24, le vendite a volume di vino, spirits e birra no alcol hanno raggiunto i 31,8 milioni di litri nel 2025, vale a dire il 14,8% in più rispetto al 2022.

Nel dettaglio:

+9,5% per il vino,

+31,1% per gli spirits

e +31,3% per la birra.

Quella italiana è, a livello europeo, la seconda performance di crescita tra i quattro Paesi analizzati, e cioè, oltre allo Stivale: Regno Unito, Germania e Francia. Negli ultimi tre anni, inoltre, gli stessi prodotti nella tradizionale versione alcolica sono calati complessivamente del 2,7%.

Per approfondire:

Dry January, come cambia il consumo di alcol e le nuove tendenze