La valutazione periodica di ANVUR ha confermato lo status dell'Ateneo di assoluta eccellenza nel panorama della ricerca scientifica italiana. Ma il progresso più significativo riguarda la valorizzazione delle conoscenze e dell'impatto sociale della ricerca sulla collettività ascolta articolo

La Luiss Guido Carli è un'assoluta eccellenza nel panorama della ricerca scientifica italiana. Lo conferma la valutazione periodica di ANVUR, che ha analizzato la produzione scientifica di professori e ricercatori di 100 università italiane (di cui 62 statali, 20 non statali, 7 istituti a ordinamento speciale e 11 telematiche) e 13 enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Università e della Ricerca.

La Luiss è al primo posto in Italia nelle Scienze economico-aziendali Rispetto all'ultimo ciclo di valutazione nazionale, dai dati emergono una crescita netta e un consolidamento di livello, che posizionano l'Ateneo ai vertici dei settori di economia, management e impatto sociale. Nelle graduatorie complessive, che comprendono università statali e non, la Luiss ha ottenuto performance di alto livello nelle Aree Economico-Aziendali e Statistiche. Aggiudicandosi il primo posto assoluto in Italia nelle Scienze economico-aziendali. Un risultato che consolida la sua leadership nazionale nella formazione e nella ricerca legata a management e gestione d'impresa. Nel ranking, l'Ateneo ha poi conquistato la seconda posizione a livello nazionale nelle Scienze economiche e statistiche e la prima in assoluto nel gruppo delle Università medio-grandi. Vedi anche “42 Roma”: la scuola senza prof e senza lezioni per appassionati di AI