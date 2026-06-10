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Valutazione Anvur, Luiss ai vertici nelle scienze economiche e aziendali

Economia
©Ansa

La valutazione periodica di ANVUR ha confermato lo status dell'Ateneo di assoluta eccellenza nel panorama della ricerca scientifica italiana. Ma il progresso più significativo riguarda la valorizzazione delle conoscenze e dell'impatto sociale della ricerca sulla collettività

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La Luiss Guido Carli è un'assoluta eccellenza nel panorama della ricerca scientifica italiana. Lo conferma la valutazione periodica di ANVUR, che ha analizzato la produzione scientifica di professori e ricercatori di 100 università italiane (di cui 62 statali, 20 non statali, 7 istituti a ordinamento speciale e 11 telematiche) e 13 enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Università e della Ricerca.

La Luiss è al primo posto in Italia nelle Scienze economico-aziendali

Rispetto all'ultimo ciclo di valutazione nazionale, dai dati emergono una crescita netta e un consolidamento di livello, che posizionano l'Ateneo ai vertici dei settori di economia, management e impatto sociale. Nelle graduatorie complessive, che comprendono università statali e non, la Luiss ha ottenuto performance di alto livello nelle Aree Economico-Aziendali e Statistiche. Aggiudicandosi il primo posto assoluto in Italia nelle Scienze economico-aziendali. Un risultato che consolida la sua leadership nazionale nella formazione e nella ricerca legata a management e gestione d'impresa. Nel ranking, l'Ateneo ha poi conquistato la seconda posizione a livello nazionale nelle Scienze economiche e statistiche e la prima in assoluto nel gruppo delle Università medio-grandi.

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Grande balzo in avanti nella cosiddetta Terza Missione

Il progresso più rilevante che è stato registrato, rispetto alla precedente tornata di valutazione, riguarda l'ambito della valorizzazione delle conoscenze e dell'impatto sociale della ricerca sulla collettività, ovvero la Terza Missione. Dal 15° posto nella classifica italiana, la Luiss ha infatti conquistato il secondo posto assoluto a livello nazionale e il primo nel gruppo delle Università medio-piccole. Il risultato è stato trainato dal caso di studio “Ricostruire la fiducia migliorando la qualità dell’informazione e contrastare la disinformazione attraverso la ricerca, la comunicazione e l’alfabetizzazione digitale”. Il progetto è stato valutato con il massimo giudizio di "Eccezionale", testimoniando l'impegno concreto dell'Ateneo nel tradurre la ricerca scientifica in soluzioni reali contro le fake news e a favore di una cultura digitale consapevole. 

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