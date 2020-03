Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 4 marzo, ha aperto a 162 punti base, praticamente stabile rispetto ai 161 della chiusura di martedì 3 marzo. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,99% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari apre poco variata: ad avvio seduta il Ftse Mib segna un -0,04% a quota 21.739 punti.

L'andamento del 3 marzo

Martedì 3 marzo, lo spread tra Btp e Bund aveva chiuso a 161 punti, in netta discesa rispetto ai 169,5 punti dell'apertura e ai 176 della chiusura del giorno prima. Un calo dovuto alla decisione della Federal Reserve di tagliare i tassi di mezzo punto. Il rendimento del decennale italiano si è attestato allo 0,98%. Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,43%, l'Ftse All share in crescita dello 0,47%. Tutte le Borse europee hanno avuto una fiammata dopo la scelta della Fed di abbassare il tasso di interesse: Londra ha concluso in aumento dello 0,98%, Parigi dell'1,12% mentre Francoforte ha segnato una crescita finale dell'1,08% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

