Thailandia pensa a quarantena arrivi da Italia

La Thailandia sta valutando l'introduzione di una quarantena obbligatoria di 14 giorni per le persone in arrivo dall'Italia, Paese classificato ad alto rischio di contagio per il coronavirus assieme a Cina (inclusi i territori di Hong Kong e Macao), Corea del Sud e Iran. Lo ha detto ai media locali un portavoce del ministero della Sanità. Una conferenza stampa per l'annuncio ufficiale è attesa nelle prossime ore a Bangkok. Secondo il portavoce Rungrueng Kitphati, i passeggeri in arrivo da questi Paesi dovranno accettare la quarantena oppure imbarcarsi su un volo di ritorno. Il periodo di isolamento sarebbe auto-gestito, con obbligo di rimanere chiusi in albergo, pena una multa di circa 650 euro.