Sabato 7 marzo è il giorno in cui si deciderà come verrà affrontata l'emergenza Coronavirus nelle zone rosse. A dirlo è il commissario Angelo Borrelli, capo della Protezione civile in conferenza stampa: "Il comitato tecnico-scientifico sta analizzando le informazioni e i dati. Per domani (sabato 7, ndr) sapremo quella che sarà la sorte delle zone rosse" del Lodigiano e di Vo' Euganeo.

Il bilancio sul Coronavirus in Italia

Borrelli ha inoltre fornito i nuovi dati sulla diffusione del virus in Italia. Sono 3.916 i contagiati, con un incremento di 620 persone in più rispetto a ieri e 197 i morti, 49 in più. Sono 523 i guariti, 109 in più rispetto a ieri. Per il coronavirus in Italia "i guariti sono l'11,28% del totale dei contagiati, i morti il 4,25%", ha aggiunto Borrelli.