Pavia, esplosione in palazzina: uomo ricoverato, salvi altri occupanti

La deflagrazione sarebbe avvenuta questa mattina intorno alle 8 per una fuga di gas al secondo piano di una palazzina di due piani, di Villanterio, in provincia di Pavia. Tutti salvi gli occupanti, informano i carabinieri, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Al momento dello scoppio, che ha sventrato l'appartamento ma non ha fatto crollare la palazzina, era presente il proprietario, ricoverato in ospedale in codice giallo. Sotto choc, ma illesi, i due vicini di casa. L'alloggio sventrato è stato dichiarato inagibile.